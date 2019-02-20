صور.. الروتين يحرم 20 ألف مواطن يعيشون على برك الصرف بقرية العراقى بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

برك وطفح للمجارى بالشوارع، وإضرار اجتماعية وصحية وبيئية، وحلم تنظر قبلة الحياة، هو حال قرية العراقى بالشرقية، لما تشكله مياه الصرف الصحى أو "المياه السوداء" كما يعرف علميا وخطورتها كبيرة على الإنسان، وتسبب الكثير من الأمراض الخطيرة نظرا لاحتوائها على الكثير من البكتيريا والطفيليات والفيروسات هذا إلى جانب الكثير من المواد السامة والمعادن الثقيلة التى تستخدم فى التنظيف المنصرفة فيها.

عند مدخل قرية العراقى والتى تبعد كيلوات عن مركز أبو حماد، تم إنشاء محطة رفع صرف صحى، والذى كان بمثابة بارقة الأمل الذى سيقضى على كابوس أضرار الصرف الصحى بالقرية، ولكن لا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فانتهى المشروع دون دخول الخدمة.

التقى "اليوم السابع" أهالى القرية للتعرف على مشكلاتهم بسبب عدم دخول الخدمة القرية، والذين أكدوا أن عدد السكان يقارب 20 ألف نسمة ويعتمدون على شبكة صرف أهلية منذ عشرات السنوات، والتى تحولت للأزمة بالنسبة لهم، بسبب المعاناة من الطفح المستمر وتراكم المياه أسفل المنازل مما نتج عنة ارتفاع نسب المياه الجوفية.

وأكد محمد خليل أن شارع منزلة تحول لبركة صرف صحى يعيق المرور، بالإضافة إلى تضررهم من الروائح الكريهة وتأثريها على الأطفال من أمراض حساسية وعدم توافر بيئة نظيفة، بينما يؤكد محمد أبو ساطى عمدة القرية، أن مشروع الصرف الصحى بالقرية بدء العمل بها منذ 5 سنوات وتعرض المشروع للتعثر أكثر من مرة خلال هذه المدة التى كان من أخرها لوحة الكهرباء محطة الرفع وبعد مناشدات ومخاطبات تم تركيب لوحة الكهرباء المخصصة للمحطة، كما تم تركيب خطوط الصرف بالشوارع منذ أعوام، مضيفا أننا تلقينا وعدا بدخولها الخدمة فى 30 يونيو الماضى، وتم تأجيله إلى يناير الماضى، إلا أن المدتين انقضتا دون دخول المحطة الخدمة.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه شدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات الجارى تنفيذها لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة، ويأتى هذا انطلاقا من حرص محافظة الشرقية على دفع عجلة العمل والانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية.

وقال المحافظ: إن عام 2019 م يشهد البدء فى تنفيذ 81 مشروعا فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة مبدئية 10 مليارات و159 مليون جنيه، ما بين إنشاء محطات مياه شرب وصرف صحى ووحدات مياه فائقة الجودة ومحطات رفع ومعالجة وشبكات وخطوط طرد بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية انتهت من تنفيذ 11 مشروع صرف صحى جديد بنطاق دائرة المحافظة منها 9 مشروعات تم تنفيذها بالقرى المحرومة بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 820 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2018، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحى عرب الفدان بتكلفة مالية بلغت 20 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال محطة رفع صرف صحى العراقى التابعة للوحدة المحلية بالعباسة بتكلفة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحى الحلمية بتكلفة 20 ملايين جنيه لخدمة أهالى قرى "عرب الفدان والحلمية والعراقى” التابعين لمركز ومدينة أبوحماد.

محطة رفع العراقي

لوحة كهرباء محطة الرفع

لوحة كهرباء محطة الرفع

محطة العراقى





محطة العراقى