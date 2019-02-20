صحة المنوفية: إجراء 20 عملية جراحية للأطفال ضمن مبادرة حياة كريمة

المنوفية - محمود شاكر

انتهت قبل قليل فعاليات صحة المنوفية، بمستشفى منوف العام ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بإجراء 20 عملية جراحية للأطفال مجانا، من خلال من أساتذة جراحة الأطفال بجامعات مصر المختلفة.

هذا ومن جانبه أكد الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، أن الفعالية حققت نجاح غير مسبوق فى تقديم خدمة طبية مجانية ومتميزة للفئات الأكثر إحتياجا وبخاصة القرى،وكان من المتوقع إجراء العمليات على مدار يومين طبقا للخطة الموضوعة للفعالية، ولكن شغف أساتذة الجراحة فى المساهمة فى هذا العمل الإنسانى ضاعف من أعداد المساهمين فى إجراء العمليات الجراحية.

ويتم تنفيذ الفعالية من خلال أربع غرف عمليات بالمستشفى على مدار اليوم، لتعم الفرحة فى قلوب أسر جميع الأطفال المقرر إجراء عمليات لهم.