"صحة الغربية": تطعيم 606 ألف تلميذ ضد الديدان المعوية

الغربية – عادل ضرة

أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المديرية انتهت من تطعيم 606209 تلَميذ وتلميذة بالمرحلة الإبتدائية بنطاق المحافظة، من إجمالى المستهدف من التلاميذ والبالغ 664653 ضمن الحملة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنة سيتم الانتهاء من تجريع باقى المستهدف بنهاية الحملة يوم الخميس المقبل.

وأضاف شرشر لـ "اليوم السابع"، أنه تم تجريع التلاميذ داخل المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، داخل الفصول ضمن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية التى تشرف عليها وزارة الصحة.

وأشار أنه سيتم الانتهاء من تجريع التلاميذ الذين لم يتم تجريعهم يوم الخميس، والوصول إلى جميع التلاميذ بنسبة 100%، على مستوى المحافظة.

وأوضح أن المديرية استعدت لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى الفترة من 24- 27 فبراير الجارى لتطعيم 718 ألف و298 طفل من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات عن طريق 2103 فريق طبى بمكاتب الصحة والوحدات الصحية والمواقف ومحطة السكة الحديد إلى جانب الفرق المتحركة من منزل لمنزل، لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

وأضاف بأن جميع الطعوم متوفرة بالكامل بالمديرية والوحدات الصحية والريفية ومكاتب الصحة والمستشفيات بنطاق المحافظة.