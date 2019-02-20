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شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر نتيجة اصطدام 4 سيارات.. صور

الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:36 ص
شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر نتيجة اصطدام 4 سيارات.. صور حادث تصادم
كتب: وائل علاء
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توقفت حركة المرور إثر حادث تصادم بين ما يقرب من 4 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر أمام القادمين من رمسيس وفى طريقهم إلى مدينة نصر.
وشارك أحد القراء خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بصور لحادث التصادم وتوقف حركة مرور السيارات، و تحرك الحاجز الخرسانى الفاصل بين الاتجاهين من مكانه أعلى كوبرى أكتوبر نتيجه شدة التصادم بين السيارات .
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من اﻷهالى بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بالقاهرة وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية والأوناش إلى المكان لإزالة حطام الحادث.
 
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حادث تصادم

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حادث تصادم

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حادث تصادم

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حادث تصادم

 


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