شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر نتيجة اصطدام 4 سيارات.. صور

كتب: وائل علاء

توقفت حركة المرور إثر حادث تصادم بين ما يقرب من 4 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر أمام القادمين من رمسيس وفى طريقهم إلى مدينة نصر.

وشارك أحد القراء خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بصور لحادث التصادم وتوقف حركة مرور السيارات، و تحرك الحاجز الخرسانى الفاصل بين الاتجاهين من مكانه أعلى كوبرى أكتوبر نتيجه شدة التصادم بين السيارات .

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من اﻷهالى بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بالقاهرة وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية والأوناش إلى المكان لإزالة حطام الحادث.