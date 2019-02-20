شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر نتيجة اصطدام 4 سيارات.. صور

توقفت حركة المرور إثر حادث تصادم بين ما يقرب من 4 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر أمام القادمين من رمسيس وفى طريقهم إلى مدينة نصر.
وشارك أحد القراء خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بصور لحادث التصادم وتوقف حركة مرور السيارات، و تحرك الحاجز الخرسانى الفاصل بين الاتجاهين من مكانه أعلى كوبرى أكتوبر نتيجه شدة التصادم بين السيارات .
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من اﻷهالى بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بالقاهرة وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية والأوناش إلى المكان لإزالة حطام الحادث.
حادث تصادم
حادث تصادم
حادث تصادم
حادث تصادم
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