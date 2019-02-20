سقوط 6 متهمين بحوزتهم كميات من الإستروكس والهيروين والبانجو فى الإسماعيلية

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "عادل.ع.ع" 19 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من الاستروكس تزن حوالى 100جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط كلا من المتهم "محمد.ع.م" 42 عام والمتهم "طارق.س.ع" 29 عام والمتهم "سيد .م.ح" 60 عام عاطلين مقيمين دائرة قسم أول الإسماعيلية، بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمول.

وتم ضبط كلا من المتهم "شريف.س.ب" 36 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية حال قيادته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "اسلام.ا.ع" 40 عام عاطل مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.