سقوط مسجل خطر من المنزلة فى قبضة مباحث الشرقية

الشرقية فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث صان الحجر بالشرقية،اليوم، القبض على مسجل خطر سرقات من المنزلة بمحافظة الدقهلية، بحوزته سلاح نارى وبانجو،وبالعرض على نيابة الحسينية،قررت برئاسة المستشار محمد جاد، رئيس النيابة وباشراف المستشار وليد جمال،المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية،اخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام النقيب أحمد سليم، رئيس مباحث صان الحجر ومعاونه النقيب محمد عرفة، من ضبط نصر ح م ع ع، مسجل مقيم المنزلة وبحوزته بندقية الية وذخيرة و56لفافة بانجو، أثناء قيادته سيارة وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 50 جنح القسم.