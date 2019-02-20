زعيم حزب العمال البريطانى: استقالة سبعة نواب من الحزب تركتنى مُحبطًا

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أعرب زعيم حزب العمال البريطانى جيرمى كوربين، اليوم الثلاثاء، عن أسفه إزاء قرار سبعة برلمانيين بمغادرة حزب العمال.

وقال كوربين - فى تصريحات نقلتها صحيفة "إيفننج ستاندرد" اللندنية - "القرار تركنى محبطًا .. آسَف لأن سبعة نواب قرروا عدم الاستمرار فى حزب العمال، وأشكرهم على ما قدموا، وآمل أن يعلموا أنهم انتُخبوا للبرلمان لوقوفهم على منصة تتعهد بالاستثمار فى المستقبل وبمزيد من العدالة الاجتماعية".



وأضاف: "لقد انتُخبوا لتنفيذ هذه السياسات، أما الآن فقد قرروا الذهاب إلى مكان آخر وإنى لآسَف لذلك لأننى أرغب فى أن يكون حزبنا قويًا، ومتحدًا حول السياسات التى وضعناها معًا"، متابعًا : "فخور لأننى أقود حزب العمال وبما حققه الحزب على العديد من الأصعدة لصالح مجتمعنا".



وأعلن كل من لوسيانا بيرجر وكريس ليسلى وآنجيلا سميث وجافين شوكر ومايك جيبز وآن كوفى وتشوكا أومونا استقالتهم من حزب العمال احتجاجًا على مستقبل السياسات البريطانية، وأعلنوا أنفسهم "تكتلاً جديدًا من النواب المستقلين".