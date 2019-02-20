video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم حزب العمال البريطانى: استقالة سبعة نواب من الحزب تركتنى مُحبطًا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:11 ص
زعيم حزب العمال البريطانى: استقالة سبعة نواب من الحزب تركتنى مُحبطًا جيرمى كوربين زعيم حزب العمال البريطانى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب زعيم حزب العمال البريطانى جيرمى كوربين، اليوم الثلاثاء، عن أسفه إزاء قرار سبعة برلمانيين بمغادرة حزب العمال.

وقال كوربين - فى تصريحات نقلتها صحيفة "إيفننج ستاندرد" اللندنية - "القرار تركنى محبطًا .. آسَف لأن سبعة نواب قرروا عدم الاستمرار فى حزب العمال، وأشكرهم على ما قدموا، وآمل أن يعلموا أنهم انتُخبوا للبرلمان لوقوفهم على منصة تتعهد بالاستثمار فى المستقبل وبمزيد من العدالة الاجتماعية".


وأضاف: "لقد انتُخبوا لتنفيذ هذه السياسات، أما الآن فقد قرروا الذهاب إلى مكان آخر وإنى لآسَف لذلك لأننى أرغب فى أن يكون حزبنا قويًا، ومتحدًا حول السياسات التى وضعناها معًا"، متابعًا : "فخور لأننى أقود حزب العمال وبما حققه الحزب على العديد من الأصعدة لصالح مجتمعنا".


وأعلن كل من لوسيانا بيرجر وكريس ليسلى وآنجيلا سميث وجافين شوكر ومايك جيبز وآن كوفى وتشوكا أومونا استقالتهم من حزب العمال احتجاجًا على مستقبل السياسات البريطانية، وأعلنوا أنفسهم "تكتلاً جديدًا من النواب المستقلين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

يونكر: تأخر بريكست قد يجعل بريطانيا تصوت فى انتخابات البرلمان الأوروبى

الصحف العالمية اليوم: أزمة سياسية فى كندا بسبب مزاعم تدخل الحكومة فى قضية جنائية.. قلة خبرة باتريك شاناهان فى السياسة الخارجية سبب تأييد ترامب له.. بعد الانسحاب من "عمال" بريطانيا آمال بإنشاء حزب بنهاية العام

هوندا تغلق مصنعها الوحيد فى بريطانيا مع اقتراب البريكست

بريطانيا تسعى لتتبع آلاف المجرمين عبر استخدام "سوارات الـ GPS"

المملكة المتحدة

حزب العمال البريطانى

جيرمى كوربين




لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. اعرف توقعات الأرصاد لحالة طقس "الويك إند"

شاهد فى دقيقة.. اعرف توقعات الأرصاد لحالة طقس "الويك إند"

مباحث الآثار تضبط 15 تمثالا و111 قطعة عملة يونانية بحوزة عاطل بأسيوط

مباحث الآثار تضبط 15 تمثالا و111 قطعة عملة يونانية بحوزة عاطل بأسيوط

السيسي يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. الرئيس: مهتمون بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة.. ويؤكد أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى لتعزيز القانون وتمكين الدول من التصدى للإرهاب والتطرف

السيسي يلتقى رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. الرئيس: مهتمون بتعظيم الانخراط مع كافة المدارس الدستورية بالقارة.. ويؤكد أهمية مفهوم الإرادة والوعى الشعبى لتعزيز القانون وتمكين الدول من التصدى للإرهاب والتطرف

الإنترنت فى خدمة الإرهاب.. أكثر من مليون موقع إلكترونى تقدم وصفات لصنع القنابل اليدوية.. خبراء يتهمون يوتيوب وفيس بوك بعدم اتخاذ إجراءات لوقف هذا الخطر ويطالبون بتشديد الرقابة.. فهل ينتبه العالم؟

الإنترنت فى خدمة الإرهاب.. أكثر من مليون موقع إلكترونى تقدم وصفات لصنع القنابل اليدوية.. خبراء يتهمون يوتيوب وفيس بوك بعدم اتخاذ إجراءات لوقف هذا الخطر ويطالبون بتشديد الرقابة.. فهل ينتبه العالم؟

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة