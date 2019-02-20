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زعيم المعارضة الفنزويلية: نبحث مع سويسرا تجميد أموال الحكومة فى بنوكها

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:38 م
زعيم المعارضة الفنزويلية: نبحث مع سويسرا تجميد أموال الحكومة فى بنوكها خوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية
واشنطن أ ش أ
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قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، اليوم الأربعاء، بأن المعارضة تبحث مع رئيس سويسرا أولى مورير إمكانية تجميد حسابات الحكومة الفنزويلية فى بنوك بلاده، بعد اكتشاف حركة غير اعتيادية فى تلك الحسابات.

وقال جوايدو فى تصريحات لإحدى وسائل الإعلام المكسيكية إن الحكومة الفنزويلية تملك حسابات بنكية فى سويسرا وتم رصد محاولات غير اعتيادية لنقل جزءا من تلك الحسابات إلى موقع آخر، كما نتحدث مع الرئيس السويسرى فى هذا الشأن، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وتابع "نقوم بكل ما هو ممكن لحماية تلك الأصول التى تعود للجمهورية" دون أن يدلى بتفاصيل حول مكتشف تلك التحركات فى حسابات الحكومة، أو ما إذا كانت أموالا قد تم نقلها من الحسابات.

 

 


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تجميد أموال الحكومة




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