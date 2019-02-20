video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"رحلة 9 إرهابيين من أحضان الإخوان إلى المشنقة" على صفحات اليوم السابع غدا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:02 م
"رحلة 9 إرهابيين من أحضان الإخوان إلى المشنقة" على صفحات اليوم السابع غدا
إضافة تعليق

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان "رحلة 9 إرهابيين من أحضان الإخوان إلى المشنقة"، وفيه: العدالة تتحقق على قتلة الشهيد هشام بركات.. الجماعة الإرهابية تخترق صفحة ابنة البطل.. والمستشار نبيل صادق: لدينا محققون يمكن الاعتماد عليهم دوليا، والتفاصيل فى الصفحة الثانية من النسخة المطبوعة.

واقرأ أيضا، السيسى يتابع استعدادات الحكومة لاستضافة "الأمم الأفريقية"، وفيه: الرئيس لنواب عموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله.. الرئيس يلتقى ب «مدبولى » وصبحى.. ويوجه بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة بشأن البطولة.. ويؤكد لرئيس «كاف »: البطولة ستكون احتفالية رياضية متميزة، والتفاصيل فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

 

وداخل العدد

ـ دموع وفخر فى بيت أبواليزيد أسرة شهيد الدرب الأحمر

ـ «أنتى منتجة ».. مبادرة تزدهر فى كفر الشيخ بدعم "تنمية المشروعات"

ـ بيان للقوات المسلحة يعلن استهداف 7 بؤر إرهابية والقضاء على 8 تكفيريين شديدى الخطورة

ـ رئيس مجلس الأعمال الأفريقى الكورى: مصر نمر النيل القادم

ـ "الفتوى والتشريع": لايجوز تسوية المؤهل للموظف بعد قانون الخدمة المدنية الجديد.

 

اليوم السابع
اليوم السابع

 


إضافة تعليق

السيسى

الارهاب

مصر

الامم الافريقية

الدرب الاحمر




لا تفوتك
السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

بيان للمتحدث العسكرى: القضاء على 8 إرهابيين واستهداف 7بؤر إرهابية بشمال سيناء.. فيديو

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

وزير المالية لـ"اليوم السابع": 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية تصل مصر خلال أسبوع.. وتدخل حساب الخزانة العامة فى البنك المركزى.. محمد معيط: 400 مستثمر اكتتبوا فى الطرح وسط ثقة كبيرة باقتصاد مصر والإصلاحات

تراب الوطن حرام على العائدين من داعش .. باحثون ونواب يرفضون عودة الدواعش لبلادهم: لا يمكن التعامل مع من قتل وسفك الدم وفجر.. ومقترح باحتجاز عناصر التنظيم الإرهابى داخل مراكز الإيواء وعلاجهم نفسيا

تراب الوطن حرام على العائدين من داعش .. باحثون ونواب يرفضون عودة الدواعش لبلادهم: لا يمكن التعامل مع من قتل وسفك الدم وفجر.. ومقترح باحتجاز عناصر التنظيم الإرهابى داخل مراكز الإيواء وعلاجهم نفسيا

السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات

السياحة: تسجيل أسماء المواطنين على بوابة الحج الموحدة خلال ساعات

إندونيسية تجتاح انستجرام بسبب أكل الصابون.. وتؤكد: اتوحمت عليه وأنا حامل..فيديو

إندونيسية تجتاح انستجرام بسبب أكل الصابون.. وتؤكد: اتوحمت عليه وأنا حامل..فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة