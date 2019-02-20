"رحلة 9 إرهابيين من أحضان الإخوان إلى المشنقة" على صفحات اليوم السابع غدا

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى، تحت عنوان "رحلة 9 إرهابيين من أحضان الإخوان إلى المشنقة"، وفيه: العدالة تتحقق على قتلة الشهيد هشام بركات.. الجماعة الإرهابية تخترق صفحة ابنة البطل.. والمستشار نبيل صادق: لدينا محققون يمكن الاعتماد عليهم دوليا، والتفاصيل فى الصفحة الثانية من النسخة المطبوعة.

واقرأ أيضا، السيسى يتابع استعدادات الحكومة لاستضافة "الأمم الأفريقية"، وفيه: الرئيس لنواب عموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا يستطيع أحد أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله.. الرئيس يلتقى ب «مدبولى » وصبحى.. ويوجه بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة بشأن البطولة.. ويؤكد لرئيس «كاف »: البطولة ستكون احتفالية رياضية متميزة، والتفاصيل فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ دموع وفخر فى بيت أبواليزيد أسرة شهيد الدرب الأحمر

ـ «أنتى منتجة ».. مبادرة تزدهر فى كفر الشيخ بدعم "تنمية المشروعات"

ـ بيان للقوات المسلحة يعلن استهداف 7 بؤر إرهابية والقضاء على 8 تكفيريين شديدى الخطورة

ـ رئيس مجلس الأعمال الأفريقى الكورى: مصر نمر النيل القادم

ـ "الفتوى والتشريع": لايجوز تسوية المؤهل للموظف بعد قانون الخدمة المدنية الجديد.