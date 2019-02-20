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الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:09 م
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رئيس بنك مصر: البنوك زودت الإنفاق 58% على مكافحة غسل الأموال

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:09 م
رئيس بنك مصر: البنوك زودت الإنفاق 58% على مكافحة غسل الأموال معتز رسلان
كتب عبد الحليم سالم - محمد قاسم تصوير أشرف فوزى
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قال محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، إن البنوك زودت حجم الإنفاق على مكافحة جريمة غسل الأموال بنسبة 58%.
 
وأضاف الأتربى خلال مؤتمر "مجلس الأعمال المصرى الكندى" للتعاون الدولى، برئاسة المهندس معتز رسلان، وبحضور الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أن جميع البنوك تدرب الموظفين على التعامل مع العميل، وفى حالة الشك فى مصدر الأموال يتم التحقق منها، وإرسال المستندات لوحدة غسل الأموال فى البنك المركزى للتحقق والتعامل سواء إيجابيا أو سلبيا حسب كل حالة.
 
وقال إن غسل الأموال قد يكون مفيدا للدول على المدى القريب، لكنه مدمر على المستوى البعيد، وبالتالى مصر تتخذ إجراءات قوية لمكافحة الظاهرة.
 
جلس الأعمال المصرى الكندى (1)
جلس الأعمال المصرى الكندى (1)

جلس الأعمال المصرى الكندى (2)
جلس الأعمال المصرى الكندى (2)

جلس الأعمال المصرى الكندى (3)
جلس الأعمال المصرى الكندى (3)

جلس الأعمال المصرى الكندى (4)
جلس الأعمال المصرى الكندى (4)

جلس الأعمال المصرى الكندى (5)
جلس الأعمال المصرى الكندى (5)

جلس الأعمال المصرى الكندى (6)
جلس الأعمال المصرى الكندى (6)

جلس الأعمال المصرى الكندى (7)
جلس الأعمال المصرى الكندى (7)

جلس الأعمال المصرى الكندى (8)
جلس الأعمال المصرى الكندى (8)

جلس الأعمال المصرى الكندى (9)
جلس الأعمال المصرى الكندى (9)

جلس الأعمال المصرى الكندى (10)
جلس الأعمال المصرى الكندى (10)

جلس الأعمال المصرى الكندى (11)
جلس الأعمال المصرى الكندى (11)

جلس الأعمال المصرى الكندى (12)
جلس الأعمال المصرى الكندى (12)

جلس الأعمال المصرى الكندى (13)
جلس الأعمال المصرى الكندى (13)

جلس الأعمال المصرى الكندى (14)
جلس الأعمال المصرى الكندى (14)

جلس الأعمال المصرى الكندى (15)
جلس الأعمال المصرى الكندى (15)

جلس الأعمال المصرى الكندى (16)
جلس الأعمال المصرى الكندى (16)

جلس الأعمال المصرى الكندى (17)
جلس الأعمال المصرى الكندى (17)

جلس الأعمال المصرى الكندى (18)
جلس الأعمال المصرى الكندى (18)

جلس الأعمال المصرى الكندى (19)
جلس الأعمال المصرى الكندى (19)

جلس الأعمال المصرى الكندى (20)
جلس الأعمال المصرى الكندى (20)

جلس الأعمال المصرى الكندى (21)
جلس الأعمال المصرى الكندى (21)

 


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غسل الاموال

بنك مصر

محمد الاتربى

معتز رسلان




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