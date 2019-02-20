دواوين الوزارات.. وزيرة التضامن: 145 مرشحة للحصول على لقب الأم المثالية

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

وزيرة التضامن: 145 مرشحة على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية

التموين

انخفاض معدلات إنتاج "الفول " فى إنجلترا وأوروبا وراء أزمة نقص السلعة فى الأسواق وارتفاع السعر لـ 18 جنيها للكيلو .."التموين" : توفير 100 ألف طن لطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبطاقات الدعم

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تعلن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.. 428 ألف سجلوا إلكترونيا.. الوزارة تمنح 152 ألف متقدم فرصة 48 ساعة لإضافة البريد الإلكترونى.. وتحدد الخميس المقبل آخر موعد لتلقى أوراق التقدم

تعرف على مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس × 19معلومة

وزارة الصحة:

الصحة: مبيعات التبغ انخفضت بنسبة 14% خلال العامين الماضيين بسبب زيادة الضرائب

وزارة الإسكان:

أسعار العقارات تتحدى الركود.. 20 ألف جنيه أعلى سعر بالعاصمة الإدارية.. مدن الجيل الرابع بـ33 ألف جنيه للأبراج فى العلمين 7 آلاف بالإسكان المميز.. والمنصورة الجديدة تكسب الرهان.. وارتفاع بوسط القاهرة بـ10% سنويا

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يبحث زراعة القصب بالشتلات والرى تحت التربة لأول مرة

وزارة النقل:

وزير النقل يلتقى وفد مؤسسة فيزا العالمية لمنطقة الشرق الأوسط لبحث التعاون

وزارة القوى العاملة :

وزير القوى العاملة يتفقد مكتب شرم الشيخ ويوجه بتجهيز شبكة المعلومات لربطه بالوزارة

وزارة السياحة :

"الأمم الأفريقية" جواز عبور المحروسة لنادى السياحة الرياضية.. "الفروسية" و"الجولف" و"الإسكواش" و"التزلج على الماء" كنوز تبحث عن مكتشف.. "السياحة": نمط مهم يجذب السائحين.. وغرفة الشركات: نحتاج خطة تسويق