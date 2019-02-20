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خبير أمنى: الضربات الاستباقية للداخلية جنبت البلاد العديد من المخاطر

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:00 ص
خبير أمنى: الضربات الاستباقية للداخلية جنبت البلاد العديد من المخاطر حادث الدرب الأحمر
كتب محمود عبد الراضي
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قال اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، يجب على المواطنين التعاون من رجال الشرطة بالإدلاء بمعلومات حول العناصر المتطرفة والخارجين عن القانون والأشخاص المربين في محيط سكننا.

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية فى حادثى الدرب الأحمر والعريش جنبت البلاد العديد من المخاطر التى كانت تحاك ضد هذا الوطن، وأكدت على يقظة رجال الشرطة، مشدداً على أهمية دعم الأمن ومدهم بالمعلومات المتاحة حول أى شخص نرتاب فى أمره مع الحفاظ على سرية بيانات المبلغ.

وجاء ذلك عقب جهود وزارة الداخلية، للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية، لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته، وأثناء ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مقتل الإرهابى واستشهاد ضابط وأمينى شرطة من الأمن الوطنى ومن مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين.

وأنقذت يقظة الأجهزة الأمنية وحرفيتها فى تتبع الإرهابى، سكان المنطقة من كارثة حقيقية، كما أحبططت مخططاته الإرهابية، باستهداف المواطنين ورجال الشرطة والشخصيات الهامة.

 

 


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