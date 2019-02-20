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حالة الطقس اليوم الأربعاء 20/2/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 20/2/2019 فى مصر والدول العربية طقس
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء  ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة ، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وأن تكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الطقس فى الأردن 

 
نهاراً
 
يطرأ إرتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود 3-4 درجات مئوية.
ويكون الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق. 
 
 وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هُطول زحات محليّة من الأمطار في أجزاء محدودة.
 
 وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. 
 
 -الرياح: شمالية خفيفة السرعة.  - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).  - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية
 
ليلاً
 
يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، وتكون الرياح متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.
 
 
 

الطقس فى فلسطين 

 
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
 
 
 
 

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