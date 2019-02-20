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جوايدو: دول أوروبية وعدت بتخصيص مساعدات لفنزويلا بقيمة 18 مليون دولار

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:02 ص
جوايدو: دول أوروبية وعدت بتخصيص مساعدات لفنزويلا بقيمة 18 مليون دولار زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو
أ ش أ
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أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الذى نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، أن دولا أوروبية وعدت بتخصيص 18 مليون دولار مساعدات إنسانية لبلاده.


ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن جوايدو قوله،اليوم الأربعاء على حسابه بموقع "تويتر": "بعد اجتماعنا مع سفراء أوروبيين نعلن عن مساهمة تبلغ 18 مليون دولار تخصصها كل من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لمساعدة بلادنا إنسانيا.. شكرا على دعمكم.. نضالنا من أجل حياة مئات الآلاف من الفنزويليين".


من جهته، قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إن بلاده ستتسلم من روسيا 300 طن من المساعدات الإنسانية اليوم 20 فبراير الجاري.


وأعلن غوايدو أن الـ 23 من فبراير سيكون يوم إيصال المساعدات الإنسانية لفنزويلا من مختلف دول العالم، كما أفاد بهبوط ثلاث طائرات أمريكية محملة بمساعدات إنسانية، فى مدينة كوكوتا الكولومبية قرب الحدود مع فنزويلا.


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فنزويلا

خوان جوايدو

إيطاليا




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