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جنايات الجيزة تقضى بالسجن 7 سنوات لعامل عذب ابنته حتى الموت بالوراق

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:29 م
جنايات الجيزة تقضى بالسجن 7 سنوات لعامل عذب ابنته حتى الموت بالوراق المستشار خضر طلبة - أرشيفية
كتب سليم على
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تجرد أب من المشاعر الإنسانية، وحول حياة ابنته لجحيم، حيث اعتاد تعذيبها، حتى فارقت روحها الحياة، وتم القبض عليه وإحالته للمحاكمة الجنائية.
 
 
وقضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 7 سنوات للأب، لاتهامه بقتل ابنته.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة، وعضوية المستشارين هشام الشريف، طارق الحدينى، وأمانة سر رجب شعبان.
 
 
وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 20291 لسنة 2018 جنايات قسم الوراق، أن المتهم صلاح فاروق أحمد على، 26 سنة، عامل، قام بضرب كريمته الطفلة أميمه صلاح فاروق، عمدا فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها، ولم يقصد من ذلك قتلها بيد أن الضرب أفضى إلى موتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وقالت عفاف حنفى، 23 سنة، ربة منزل، أن نجلتها تقطن رفقة المتهم حال كونه المسئول عن رعايتها وأنه دائم التعدى عليها بالضرب محدثا إصابتها التى أودت بحياتها.
 
 
وأكدت زوجة المتهم الثانية، أن المجنى عليها كانت تقطن رفقتها والمتهم كان دائم التعدى عليها بالضرب وإيذائها بدنيا محدثا اصابتها التى أودت بحياتها.
 
 

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