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جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 3 سنوات لموظف لتزويره أوراق رسمية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:32 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 3 سنوات لموظف لتزويره أوراق رسمية سجن- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، رئيس المحكمة بالسجن 3 سنوات للمتهم "م.م" موظف نيابة و2 آخرين لاتهامهم  بالتزوير في تقرير مصلحة الطب الشرعي.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار مصطفى عطية درويش، والمستشار مسعد فتحي رفاعي، وسكرتير الجنايات أحمد شعبان رجب بالسجن.

في القضية رقم 535 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي ببلاغ من قسم شرطة الدخيلة بالقبض على موظف بنيابة الدخيلة و2 آخرين لاستيلائهم على تقرير خاص بأحد القضايا وتغيرت بآخر مزور.

كانت تحريات قسم شرطة الدخيلة توصلت لقيام "م.م" موظف بنيابة الدخيلة بصفته موظف عمومي استولى على تقرير في القضية رقم 14629 لسنة 2018 جنايات الدخيلة ضد المتهم  "م.ع" موظف بشركة الإطارات والمتهم "م. ا" طالب لاتهامهم في قضية تعاطي مخدرات ووضع تقرير مزور بملف القضية تم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطهم وبإلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة تمت إحالتهم الى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

 

 


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