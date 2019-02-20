تموين الأقصر تقدم سلعا غذائية بأسعار مخفضة.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة أعمال مبادرة البيع للمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار السلع الغذائية من على كاهل المواطنين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنفيذ أقوى مبادرة لبيع السلع الغذائية وتم الدفع بكميات أسماك طازجة وبيعها للمواطنين، وذلك بعد التأكد من سلامتها بسعر من 15 لـ25 جنية للكيلو، وكذلك أرز للبيع بسعر 8 جنيهات للكيلو، وسكر للبيع بسعر 7جنيهات للكيلو، وزيت للبيع بسعر 15 جنيها للتر، وجارى الاتفاق مع جميع التجار الشرفاء لعمل عبوات خضروات وفاكهة وبيعها بالأسواق بسعر التكلفة، بشرط الكشف عن جميع السلع الغذائية المشاركة في المبادرة تحت إشراف ومتابعة عبد الرزاق الصافى رئيس الرقابة التموينية.