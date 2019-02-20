تعرف على أول رائدين فضاء إماراتيين.. أحدهما سيطير للفضاء فى أبريل

كتب خالد إبراهيم

أعلنت الإمارات اختيار أول رائدي فضاء، لتنفيذ مهام علمية في محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية، حيث تم اختيار هزاع على عبدان خلفان المنصورى وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي من بين 4 آلاف شاب وشابة إماراتيين، تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجى.

وينطلق أحد الرائدين إلى الفضاء في أبريل المقبل، كأول رائد فضاء إماراتى إلى الفضاء في مهمة مدتها 10 أيام، ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية، وسيكون رائد الفضاء الثاني احتياطياً له.



رائدا الفضاء الاماراتيين

وكان كل من المنصورى والنيادى قد نجحا في الوصول إلى المرحلة النهائية من الترشيحات بعد أن اجتازوا 6 مراحل من الاختبارات الطبية والنفسية والمتقدمة، ومجموعة من المقابلات الشخصية، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"

ويبلغ هزاع المنصوري 34 عاماً، ويمتلك خبرة تزيد على 14 عاماً في الطيران الحربي، وقد خضع لمجموعة برامج تدريبية، أما سلطان النيادي فيبلغ من العمر 37 عاماً، وهو حاصل على شهادة الدكتوراة في تكنولوجيا المعلومات "منع تسرب البيانات" من جامعة جريفيث في أستراليا عام 2016.