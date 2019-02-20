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الأربعاء، 20 فبراير 2019 05:23 م
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تحرير 1009 مخالفات متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 05:05 م
تحرير 1009 مخالفات متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية- أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1009 مخالفة مرورية متنوعة.

 وشملت 462 مخالفة مرورية متنوعة نموذج 125 و26 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و30 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و61 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير 19 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير  16 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 12 مخالفة بيئة و109 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 13 مخالفة خط السير و18 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و15 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 12 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 26 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و31مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و10 مخالفات عدم صلاحية الإطارات و17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  8سيارات متروكة و23 مخالفة إزالة فاميه وتحرير28 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و23 مخالفة مواقف عشوائية و10 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير26 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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