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تابلوهات جورجية تراثية مبهرة فى عرض فنى بأوبرا الإسكندرية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:00 ص
تابلوهات جورجية تراثية مبهرة فى عرض فنى بأوبرا الإسكندرية تابلوهات جورجية تراثية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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ضمن الاحتفالات بمرور 30 عامًا على افتتاحها، استضافت دار الأوبرا بالإسكندرية، فرقة الباليه الملكى الوطنى الجورجية، لتقديم عرض بعنوان نيران جورجيا بمسرح أوبرا الإسكندرية.

 

وتضم الفرقة، 50 عارضًا محترفًا يؤدون مجموعة من التابلوهات الفلكلورية الراقصة تجمعها فكرة فنية واحدة، تعبر عن اسم العرض وتحمل المشاهد فى رحلة إلى جورجيا القديمة عاكسة طابع مجتمعها الفريد فى شكل يتميز بالإبهار وتكامل العناصر الفنية من ملابس، ديكور، إضاءة، موسيقى ومدعم بتقنيات تكنولوجية حديثة منها رقصة النبلاء، رقصة المحاربين، المبارزة، السير فى مدينة تبليسى القديمة، التاجر المضحك، الخدعة، أمطار الربيع، التنافس والرقصة الأخيرة.

 

يذكر أن فرقة الباليه الملكى الوطنى بجورجيا، تحت قيادة جيلا بوتسخيشفلى ومايا كيكنادس قدمت عروضًا على أشهر المسارح العالمية فى 80 دولة على مدار 30 عامًا وشهدها أكثر من 40 مليون مشاهد.

تابلوهات جورجية تراثية (2)
تابلوهات جورجية تراثية (2)

 

تابلوهات جورجية تراثية (3)
تابلوهات جورجية تراثية (3)

 

تابلوهات جورجية تراثية (1)
تابلوهات جورجية تراثية (1)

 


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