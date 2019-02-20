بنات رؤساء أمريكا السابقين يدعمن ماليا أوباما بعد اختراق خصوصيتها

كتبت ريم عبد الحميد

أثيرت حالة من الجدل بعد نشر صور لماليا أوباما، الأبنة الكبرى للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما أثناء قضائها عطلة وتناولها النبيذ غالى الثمن، رغم أنها لم تبلغ السن القانونية الذى يسمح لها بذلك.

حيث استغل أنصار الرئيس دونالد ترامب هذه الصور لإدانة أوباما لخرقها القانون ووصفوا الأمر بأنه غير قانونى. حيث كتب المذيع المحافظ أندرو ويلكو على تويتر يقول عن ماليا " تعيس مثل الـ 1% ( أغنى الأغنياء) تشرب دون أن تبلغ السن القانونى، .. دعونا نرى الديمقراطيون والإعلام يصرخون بشأن الامتيازات.

إلا أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقول إن هذه الصور أدت إلى تحرك قوى طيبة غير حزبية تمثلت فى نادى بنات الرؤساء. حيث دافعت تشيلسى كلينتون ابنة الرئيس الأسبق بيل كلينتون عن ماليا وقالت على تويتر إنها مواطنة له حياه خاصة ولا ينبغى أن يكون أى جزء من حياتها لمثل هذه التقارير الصحفية.. أما جينا بوش، ابنة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، فقد قالت "من فضلك لا تنقروا على هذه القصص السخيفة ودعونا نمنح ماليا الخصوصية".

وكانت صحيفة دايلى ميل البريطانية قد نشرت هذا الأسبوع صور التقطها صحفيو الباباراتزى لماليا ترامب وهى تمضى عطلة نهاية الأسبوع فى ميامى مع صديقاتها، وتم تصويرها بملابس البحر وهى تشرب النبيذ رغم أنها لا تزال تبلغ من العمر 20 عاما فقط.