بكين تتعهد بتحسين جودة الهواء دون الالتزام بأهداف محددة

رويترز

تعهدت العاصمة الصينية بكين بتحسين جودة الهواء العام الحالى لكنها لم تلتزم بهدف محدد مما يشير إلى تعثر حملة الصين لمكافحة التلوث الجوى بعدما اتُخذت بالفعل إجراءات سهلة التحقيق.

وقالت حكومة بلدية بكين فى بيان اليوم الأربعاء "ستستمر بكين فى تحسين جودة الهواء مع مواصلة انخفاض المتوسط السنوى لتركيز الجسيمات الدقيقة (بى.إم2.5) ومتوسط تركيز الجسيمات الدقيقة (بى.إم2.5) على مدى ثلاثة أعوام".

وانخفض متوسط تركيز جسيمات (بى.إم2.5)، أى تلك التى يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، عام 2018 بنسبة 12.1% عن 2017 إلى 51 جسيما دقيقا لكل متر مكعب وذلك نتيجة حملة صارمة لتقليص استهلاك الفحم وتطهير المصانع التى تتسبب فى التلوث.

لكن مستويات الجسيمات الدقيقة فى بكين خلال عام 2018 ظلت أعلى بكثير من متوسطها على مستوى الصين وهو 39 جسيما دقيقا لكل متر مكعب. وتستهدف البلاد الوصول إلى مستوى 35 جسيما دقيقا لكل متر مكعب.

وقالت حكومة بلدية بكين إنها ستستهدف الانبعاثات من السيارات، أكبر مصدر للجسيمات الدقيقة فى المدينة ومواقع البناء ومنشآت التصنيع عام 2019.

لكن وزارة البيئة حذرت فى إفادة صحفية الشهر الماضى من أن "خفض الانبعاثات فى بكين نفسها لن يكون كافيا لدعم خفض انبعاثات الجسيمات الدقيقة على نطاق كبير". وترى الوزارة أن بكين ستكون فى حاجة لخفض التأثيرات الخارجية من مناطق أخرى خاصة إقليمى شانشى وشنشى وهما من مراكز تعدين الفحم.

وقالت الحكومة في بيان إن بكين تسعى لتحسين جودة المياه وحل مشكلة تلوث التربة خلال عام 2019 عن طريق تحسين كفاءة استخدام الأسمدة في المناطق الريفية وتشديد معايير التخلص من المعادن الثقيلة.