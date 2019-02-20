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اليوم.. وفد من كوريا الجنوبية يزور العربية للتصنيع لبحث التعاون المشترك

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:30 ص
اليوم.. وفد من كوريا الجنوبية يزور العربية للتصنيع لبحث التعاون المشترك الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى
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يستقبل اليوم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور هي ببوم لي الرئيس الشرفى لجمعية التنمية الكورية المصريةKEDA ووزير الصناعة والتجارة والطاقة الأسبق لدولة كوريا الجنوبية، والرئيس الحالى لمجلس الأعمال الإفريقى الكورى والرئيس السابق لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التى عقدت فى كوريا فى شتاء 2018 والذى يزور القاهرة على رأس وفد من كبرى الشركات الكورية.

 

تجرى الزيارة فى مقر الجهاز التنفيذى للهيئة العربية للتصنيع، حيث تهدف الزيارة لتعزيز الصداقة والتعاون المشترك بين مصروكوريا الجنوبية فى شتى المجالات وخاصة دراسة اتخاذ مصر كمركز لتوطين التكنولوجيا وتصنيع وتصدير المُنتجات الكورية إلى إفريقيا، تزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى.

 

 

 
 

 

 


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