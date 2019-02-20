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اليوم.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة حسن مالك بـ"الإضرار بالاقتصاد القومى"

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:00 ص
اليوم.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة حسن مالك بـ"الإضرار بالاقتصاد القومى" حسن مالك
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

 


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