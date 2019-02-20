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النيابة تطلب التحريات حول ضبط عامل نقب عن الآثار داخل منزله بـ"نزلة السمان"

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول ضبط عامل نقب عن الآثار داخل منزله بـ"نزلة السمان" اثار
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط شخص بنزلة السمان بالجيزة لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله، وأجرت معاينة لموقع الحفر وأمرت بالتحفظ على المعدات المستخدمة فى عمليات الحفر.

كما أمرت النيابة بعرض قطع مشتبه فى أثريتها تم ضبطها بحوزة المتهم على لجنة من خبراء الآثار لفحصها وكتابة تقرير واف عنها لتحديد إذا ما كانت أثرية أم مزيفة.

وكشفت معاينة النيابة لموقع المنزل الذى شهد أعمال الحفر عن وجود شواهد تدل على وجود أعمال حفر مردوم حديثاً، وأمرت بالتحفظ على 4 قطع يشتبه فى أثريتها، ضبطت بحوزة المتهم.

القطع المضبوطة بحوزة المتهم عبارة عن تمثال بدون رأس لشخص واقف بطول 35 سم تقريباً، ولوحة من الحجر عليها نقوش بارزة لرجل وسيدة بأبعاد 17 سم × 23 سم تقريباً، وتمثال صغير الحجم مكسور الرأس فى الوضع الأوزيرى، وجعران كبير الحجم بأبعاد 6 سم × 5 سم تقريباً.


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