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الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:44 م
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المئات من السترات الصفراء الفرنسية يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:15 م
المئات من السترات الصفراء الفرنسية يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف السترات الصفراء ـ صورة أرشيفية
جنيف(أ ش أ)
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تظاهر المئات من أعضاء حركة السترات الصفراء اليوم الأربعاء، أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف حيث توافدوا من مختلف المناطق الفرنسية بعد أن حصلوا على الأذن بالتظاهر من السلطات الأمنية فى جنيف.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى العدالة الاجتماعية فى فرنسا وكذلك ما وصفوه بالانتصاف لضحايا عنف البوليس الفرنسى خلال احتجاجات المعارضة الأسبوعية التى تنظمها السترات الصفراء فى العديد من المدن الفرنسية وبخاصة العاصمة .

كما طالبوا الحكومة والرئيس الفرنسى بالعمل من أجل مصلحة أطفال فرنسا كما رفعوا صورا ولافتات عن المناطق التى وصفوها بالمهمشة فى فرنسا استمروا فى مظاهرتهم فى جنيف لحوالى ثلاث ساعات دون ان تشهد التظاهرة حادث واحد كما لم تتعطل او تواجه وسائل المواصلات فى جنيف بالمنطقة القريبة من ساحة الامم اية معوقات واستمرت حركة موظفى وزوار المقر الاوروبى للامم المتحدة على مدى ساعات التظاهرة بشكل طبيعى فى الوقت الذى تواجد الامن السويسرى باعداد رمزية بجوار التظاهرة .

 


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