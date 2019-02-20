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"الكاثوليكية" تحتفل بوضع حجر أساس كنيسة جديدة بهضبة أسيوط

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:30 ص
"الكاثوليكية" تحتفل بوضع حجر أساس كنيسة جديدة بهضبة أسيوط الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط
سارة علام
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قال الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، أن الكنيسة تستقبل  الكاردينال ساندري لويناردو رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان، فى احتفالية كبرى يوم 25 فبراير الجارى إذ يشهد عدة فعاليات أهمها، وضع حجر الأساس لكنيسة جديدة بمدينة ناصر غرب أسيوط مشيرا إلى أن الكنيسة تقيم قداسًا بتلك المناسبة.
 
وأشار الأنبا كيرلس فى تصريحات خاصة، إلى أن الكاردينال الفاتيكاني يشارك أيضًا في احتفالية مرور 800 سنة على لقاء  القديس فرنسيس بالملك الكامل والتى تقيمها الرهبنة الفرينسيسكانية بمصر ويزور فى جدول رحلته  الأزهر  الشريف ودمياط والمنيا وأسيوط سوهاج و الأقصر.
 
 

 


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