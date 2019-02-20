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الفاتيكان يؤكد وجود مبادئ توجيهية سرية لكهنة أنجبوا أطفالا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:03 م
الفاتيكان يؤكد وجود مبادئ توجيهية سرية لكهنة أنجبوا أطفالا بابا الفاتيكان
كتبت ريم عبد الحميد
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اكشف الفاتيكان أنه احتفظ بمبادئ توجيهية سرية للكهنة الذين لديهم أبناء على الرغم من تعهداتهم بالعزوبية.

 

وقال المتحدث باسم الفاتيكان اليساندرو جيسوتى فى تصريح لشبكة "سى إن إن": أستطيع أن أؤكد وجود مبادئ توجيهية، إنها وثيقة للاستخدام الداخلى، مضيفا أن الوثيقة غير مخصصة للنشر.

 

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف وجود مبادىء توجيهية للتعامل مع الكهنة الذين لديهم أبناء.

 

وقال رجل يدعى فنسنت دويل، وكان والده قسا كاثوليكيا، قد صرح للصحيفة بأنه أطلع على الوثيقة عندما سافر إلى روما بحثا عن العدالة لأبناء وزراء الفاتيكان.

 

ومن الناحية الرسمية، يطلب من الكهنة الكاثوليك الحفاظ على حياة العزوبية، والامتناع عن أى شكل من النشاط الجنسى. إلا أن فضيحة الانتهاكات الجنسية التى تورط فيها كهنة حول العالم قد أظهرت أن هذه التعهدات قد تم خرقها فى الأغلب، على الرغم من وجود حالات عديدة لعلاقات توافقية تورط فيها الوزراء. ومع ذلك، رفضت الكنيسة الكاثوليكية التراجع عن تقليدها القديم.

 

وأسس دويل مجموعة لجمع أطفال الكهنة. وقال لصحيفة نيويورك تايمز، إن الموقع الخاص بها لديه 50 ألف مستخدم فى 175 دولة.

 

وقال المتحدث باسم الفاتيكان لـ "سى إن إن"، إن الهدف الأساسى للمبادئ التوجيهية هو حماية الطفل، مضيفا أنه وفقا للقواعد السرية، فإن الكاهن الذى لديه أطفال يترك منه ترك الكهنوت وتولى مسئولياته كأب ويكرس نفسه للطفل فقط.

 


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