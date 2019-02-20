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العراق يوقع اتفاقية منحة بقيمة 41,5 مليون يورو مع بعثة الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:08 ص
العراق يوقع اتفاقية منحة بقيمة 41,5 مليون يورو مع بعثة الاتحاد الأوروبى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدى
وكالات الأنباء
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وقعت الحكومة العراقية اتفاقية منحة بقيمة 41,5 مليون يورو مع بعثة الاتحاد الأوروبى فى بغداد لتوفير فرص عمل وتنفيذ مشاريع اقتصادية وخدماتية فى المدن العراقية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبى فى العراق رامون بليكوا خلال مؤتمر صحفى عقده مع وزير التخطيط العراقى نورى الدليمى ببغداد "تم التوقيع مع وزارة التخطيط على اتفاقية بقيمة 41,5 مليون يورو من أجل تنشيط العمل وتنفيذ عدد من المشاريع فى محافظة البصرة وبقية المدن العراقية الأخرى".

وأضاف بليكوا أن "الاتفاقية تأتى استكمالاً للاتفاقية الموقعة فى ديسمبر 2018 م و التى التزم فيها الاتحاد الأوروبى بتوفير فرص العمل وتنفيذ مشاريع اقتصادية وخدمية فى العراق".

و أوضح وزير التخطيط العراقى من جانبه أن البصرة تعانى من تحديات كثيرة وتحتاج إلى مشاريع للنهوض بها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بدعم هذه المحافظة والوقوف على احتياجاتها التنموية.

و كان الاتحاد الأوروبى قد قرر سنة 2017 م تقديم حزمة مساعدات للعراق بقيمة 60,4 مليون يورو لإقامة مشاريع فى المناطق التى استعادتها الحكومة العراقية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.


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