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الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:49 م
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العاهل السعودى ورئيس الوزراء العراقى يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:20 م
العاهل السعودى ورئيس الوزراء العراقى يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودى
بغداد /أ ش أ/
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بحث العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، هاتفيا، علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العراقى والسعودى ويعزز فرص الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء العراقي، فى بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي، أن "عبدالمهدى تلقى، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الملك سلمان بن عبدالعزيز، جرى خلاله بحث توسيع علاقات التعاون بين البلدين".

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار العراق، وحرصها على أمنه واستقراره وازدهاره، وتجديد الدعم للخطوات التى تقوم بها الحكومة العراقية ولتوجهاتها فى إعمار العراق.

من جانبه، أعرب عبد المهدي، عن بالغ شكره وامتنانه للدعم الذى تبديه المملكة العربية السعودية للعراق واعتزازه بالمستوى الذى بلغته العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتطلعه للمزيد من التعاون الاقتصادى والتجارى والنفطى وبناء علاقات شراكة تخدم الشعبين والمنطقة وتعزز امنها واستقرارها.

 


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