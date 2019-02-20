السجن 3 سنوات لصاحب شركة مقاولات لتزوير محررات رسمية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى علي عامر رئيس المحكمة بالسجن 3 سنوات للمدعو "م . ع . م" صاحب شركة مقاولات والسجن سنة للمدعو "أ . س . أ" سائق لاتهامهم بالتزوير في محرر رسمي.

وصدر القرار بعضوية كل من المستشار مصطفى عطية درويش، والمستشار مسعد فتحي رفاعى، وسكرتير الجنايات أحمد شعبان رجب في القضية المقيدة برقم 8583 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة المنتزة أول.

وكان مدير أمن الإسكندرية تلقي إخطارا من ضباط مكتب مباحث سرقة السيارات من ضبط سيارة بلوحات مزورة، وتم ضبط السيارة رقم 404262 ملاكى الاسكندرية وعند الاستعلام عن الرخصة الخاصة بالسيارة، تبين أنها مبلغ بسرقتها والرخصة مزورة، وبمواجتهم أقر كل من المدعو "م . ع . م" صاحب شركة مقاولات والمدعو "أ . س . أ" سائق بعد قيامهم بتزوير رخصة السيارة وبعرضهم على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهمين.