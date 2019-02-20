السجن المشدد6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه للمتهم بحيازة وتعاطى "الهيروين" بدار السلام

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم فوزى السيد بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالهيروين بدار السلام.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولى وحسين نظمى، وأمانة سر خالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهم فوزى السيد، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة مخدر "الحشيش" بقصد التعاطى بدون تصريح.