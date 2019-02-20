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الرئيس الكورى الجنوبى: رد ترامب على التعاون الاقتصادى بين الكوريتين "إيجابى"

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:04 ص
الرئيس الكورى الجنوبى: رد ترامب على التعاون الاقتصادى بين الكوريتين "إيجابى" رئيس الكوريا الجنوبية مون جاى ان
سول (أ ش أ)
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صرح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه -إن" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى موقفا إيجابيا من مقترح الاستفادة من مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين كسلوك مقابل للإجراءات التى ستقوم بها كوريا الشمالية للتفكيك النووى، وذلك فى محادثات القمة المرتقبة التي ستجمع ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج -أون.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم مكتب الرئاسة "كيم إي-جيوم" قوله - ردا على سؤال حول رد فعل ترامب على تعليق الرئيس مون على مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين - إن الرئيس مون لم يذكر أسماء مشاريع بعينها للتعاون الاقتصادي مثل "إعادة تشغيل مجمع كيسونج الصناعي" و "السياحة الى جبل كومكانج" عندما ذكر التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.

يشار الى أن مون قال - للرئيس ترامب في مكالمة هاتفية أجراها أمس - إن بلاده مستعدة للعب دورها في مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين انطلاقا من مشروع إعادة ربط السكك الحديدية والطريق بين الكوريتين إذا طلب ترامب ذلك، بالإشارة الى أن ذلك من شأنه أن يخفف العبء عن الجانب الأمريكى .

 

 


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