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"الدولية للمدعين": جرائم الإرهاب عابرة للحدود والملتقى يهدف لمواجهته

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:22 ص
"الدولية للمدعين": جرائم الإرهاب عابرة للحدود والملتقى يهدف لمواجهته المركز الاقليمى لمكافحة الإرهاب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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قال السفير جير هارد جاروش رئيس الرابطة الدولية للمدعين العامين، إن جرائم الإرهاب تعبر الحدود كل يوم ونحن سرعتنا بطيئة لمواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن رابطة المدعين الدوليين تهدف إلى مكافحة الإرهاب والأمر لا يقتصر على تبادل المعلومات لكن هناك جوانب أخرى.
 
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن" تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال".
 
وأضاف جير هارد جاروش، أن مشاركة هذا العدد من القيادات من دول العالم فى هذا الملتقى يشير إلى أهمية هذا الحدث الكبير لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وسنخرج من هذا الملتقى على تفاهم كبير وهذا المؤتمر يهدف إلى مواجهة الظاهرة والوصول إلى توصيات لتفعيل قرارات مكافحة الإرهاب.
 
 
 
 
 

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