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الخميس المقبل.. الاحتلال الإسرائيلى يطلق أول مهمة إلى القمر من فلوريدا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:00 م
الخميس المقبل.. الاحتلال الإسرائيلى يطلق أول مهمة إلى القمر من فلوريدا إطلاق صاروخ _ صورة أرشيفية
كيب كنافيرال (رويترز)
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من المقرر إطلاق أول مركبة فضاء إسرائيلية، مصممة للهبوط على القمر من فلوريدا، غدا الخميس، فى أول مهمة قمرية ممولة من القطاع الخاص، وذلك مع سعى إسرائيل إلى أن تصبح رابع دولة تصل إلى سطح القمر.

ومن المقرر أن تنطلق مركبة الاستكشاف الآلية غير المأهولة (بيريشيت) من محطة كيب كنافيرال التابعة لسلاح الجو الأمريكى الساعة 8:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0145 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) على متن صاروخ فالكون 9 تطلقه شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك ومقرها كاليفورنيا.

وصنعت مؤسسة الفضاء (سبيس آي.إل) الإسرائيلية التى لا تسعى للربح وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وهى شركة دفاعية مملوكة للدولة، المركبة الفضائية التى تزن 585 كيلوجراما ويعادل حجمها حجم غسالة أطباق، بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار، كلها تقريبا من جهات مانحة.

وإذا نجحت عملية الإطلاق، من المقرر أن تصل (بيريشيت) إلى الجانب القريب من القمر فى أبريل نيسان بعد رحلة تستمر شهرين تقطع خلالهما مسافة 6.5 مليون كيلومتر فى الفضاء.

وحتى الآن، لم يتمكن من تنفيذ هبوط "سلس" لمركبة فضائية على القمر سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى السابق والصين.

وسوف يدفع الصاروخ فالكون 9 المركبة إلى مدار "طويل ومعقد" حول الأرض حيث ستمضى نحو خمسة أسابيع وهى توسع مدارها تدريجيا حتى تصبح قريبة بما يكفى لدخول مجال جاذبية القمر. ومن هناك ستقوم بسلسلة مناورات لبلوغ وجهتها بحلول منتصف أبريل.

وقال إيجال هارئيل نائب رئيس (سبيس آي.إل) إن (بيريشيت) ستستخدم خلال مهمة على القمر، من المقرر أن تستغرق يومين أو ثلاثة فقط، معدات على متنها لتصوير موقع الهبوط وقياس المجال المغناطيسى للقمر وإرسال البيانات إلى محطة يهود الأرضية التابعة للمؤسسة فى إسرائيل عبر شبكة الفضاء السحيق التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

 

 


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