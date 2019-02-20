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الخارجية الباكستانية تستدعى القائم بأعمال المفاوض السامى الهندى للاحتجاج

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:24 ص
الخارجية الباكستانية تستدعى القائم بأعمال المفاوض السامى الهندى للاحتجاج الرئيس الباكستانى عارف ألفى
إسلام آباد (أ ش أ)
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استدعت وزارة الخارجية الباكستانية القائم بأعمال المفاوض السامى الهندى لتقديم احتجاج على السماح للمتظاهرين المناهضين لباكستان بالوصول إلى بوابة مقر المفاوض السامى الباكستانى فى نيودلهى.

وأوضحت الخارجية - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء القائم بأعمال المفاوض السامى الهندي جوراف أهلواليا لتقديم احتجاج شديد على السماح للمتظاهرين بالوصول الى مقر المفاض السامي الباكستاني بالرغم من تواجد مسئولي قوات الأمن الهندية.

وأضاف البيان أن أفراد البعثة الدبلوماسية الباكستانية وأسرهم يتعرضون لمضايقات تشمل تلقي مكالمات مسيئة على خط المساعدة الخاص بالمفوضية.

وطالبت باكستان الحكومتة الهندية بإجراء تحقيق شامل وفوري لهذا الخرق الخطير للأمن، واتخاذ تدابير مضمونة من أجل سلامة وأمن مقر المفاوض السامي الباكستاني ومسئولى المفوضية وعائلاتهم في نيودلهي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.

يذكر أن هجوما انتحاريا استهدف قافلة أمنية في الشطر الهندي من كشمير يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل 41 شخصا على الأقل في أعنف هجوم على القوات الهندية خلال نحو 30 عاما من التمرد في كشمير.

 


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