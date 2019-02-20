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الحزب الحاكم بأوغندا يصادق على ترشيح الرئيس فى انتخابات 2021

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:02 م
الحزب الحاكم بأوغندا يصادق على ترشيح الرئيس فى انتخابات 2021 يورى موسيفينى
كمبالا (أ ش أ)
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صادق حزب "حركة المقاومة الوطنية" الحاكم فى أوغندا اليوم الأربعاء، على ترشيح الرئيس "يورى موسيفينى" فى الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها عام 2021، وذلك لفترة رئاسة سادسة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) أن الحزب وافق - خلال اجتماعه اليوم برئاسة موسفينى - على ضرورة مواصلة الرئيس قيادة الحزب والدولة في عام 2021 وما بعده من أجل التغلب على أى مشاكل تظهر في طريق التغيير.

يشار إلى أن موسفينى - البالغ من العمر 74 عاما - قد تولى رئاسة أوغندا منذ عام 1986.

 


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