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"التحالف العربى": إصدار 21 تصريحا لسفن "إغاثية " متوجهة للموانئ اليمنية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:48 م
"التحالف العربى": إصدار 21 تصريحا لسفن "إغاثية " متوجهة للموانئ اليمنية العقيد تركى المالكى
الرياض(أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم "تحالف دعم الشرعية " فى اليمن، العقيد تركى المالكى، اليوم الأربعاء، أن قوات التحالف العربى بقيادة السعودية ، أصدرت 21 تصريحا لسفن متوجهة للموانىء اليمنية.

وأضاف المالكى فى بيان، بثته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن السفن المتوجهة لميناءى : "الحديدة" ، و"الصليف " تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

وأشار إلي أن هناك سفينتين تنتظران الدخول لميناء "الحديدة " منذ خمسة عشر يوما، وأنه تم إصدار 32 تصريحا "جويا" ، و4 تصاريح برية، و101 تصريح لحماية القوافل، مضيفا أن إجمالي التصاريح بلغ 158 تصريحا خلال أربعة أيام.

وكان المتحدث باسم التحالف قد أكد في وقت سابق، أن تحالف دعم الشرعية واصل توفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن.

 


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