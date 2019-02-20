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الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:50 م
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البيئة تجرى حملة لفحص عوادم السيارات بالإسماعيلية وتوعية قائدى المركبات بأضرارها

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:15 م
البيئة تجرى حملة لفحص عوادم السيارات بالإسماعيلية وتوعية قائدى المركبات بأضرارها حملة لفحص عوادم السيارات بالإسماعيلية
كتبت آية دعبس
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نفذت وزارة البيئة حملة لفحص عوادم المركبات على الطريق بالإسماعيلية بالتنسيق بين الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية وشرطة البيئة والمسطحات بالاسماعيلية، حيث تم فحص حوالي 56 سيارة تعمل بالسولار والبنزين.
 
 تم خلال الحملة فحص  19سيارة تعمل بالسولار  وتبين مطابقة  14سيارة ومخالفة 5 سيارة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتعديلاته، كما تم فحص 37 سيارة تعمل بالبنزين طابق 31 سيارة منها الاشتراطات البيئية بينما تبين مخالفة عدد 6 سيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة حيال المخالفين.
 
 
 كما تضمنت الحملة توعية قائدي السيارات بأضرار الانبعاثات الصادرة عن عوادم السيارات غير المتوافقة مع الحدود المسموح بها بيئيا من الناحية الصحية والبيئية، وضرورة ضبط موتور السيارة باستمرار للحد من تلك الانبعاثات حفاظا على الهواء من التلوث والصحة العامة، كما أنها تعد من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
 
 
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تلوث الهواء

عوادم السيارات

وزارة البيئة




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