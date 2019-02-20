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الانتهاء من مد خط كهرباء وإنشاء محطة مياه بالشيخ زويد خلال شهرين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:20 ص
الانتهاء من مد خط كهرباء وإنشاء محطة مياه بالشيخ زويد خلال شهرين العميد حسام لبيب رئيس مدينة الشيخ زويد
شمال سيناء ـ محمد حسين
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كشف العميد حسام لبيب رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، إن أعمال مد خط كهرباء لمدينة الشيخ زويد من محطة العريش البخارية، وإنشاء محطة جديدة لتحلية المياه سينتهى العمل فيها وتسليمها خلال شهرين.

 

وقال لبيب، لـ"اليوم السابع"، إن خط الكهرباء "22" بدأ العمل فيه، وسيغذى مدينة الشيخ زويد بالتيار الكهرباء بدون انقطاع، إضافة لبدء العمل فى حفر مياه جديدة بالشيخ زويد وانشاء محطة للتحلية فى حى الكوثر، موضحًا أن هذه المشروعات الخدمية ستفتتح رسميا فى احتفالات شمال سيناء بعيدها القومى 25 أبريل القادم.

 

وأشار رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إلى استمرار العمل فى تجميل الأرصفة وصيانتها، لافتًا إلى أن مدينة الشيخ زويد ستشهد انطلاق عددا من المشروعات ويشجع على هذا انتظام التيار الكهربائى بعد توصيل الخط الجديد.


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