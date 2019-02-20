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الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:06 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:44 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء وزر الداخلية
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.
 
 
 
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