اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

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- مصر تستضيف المؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة تمويل الإرهاب.. والنائب العام يدعو المجتمع الدولى للاستفادة من خبرات القاهرة فى مكافحة التطرف
- بعد حادث الدرب الأحمر.. وزر الداخلية يؤكد أن عقيدة الشرطة التضحية بالنفس فى سبيل الوطن والمواطنين.. والأبطال قدموا مثالا فى التفانى والإخلاص
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