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اعتقال قضاة فى ليتوانيا يشتبه فى تورطهم بقضايا فساد

الأربعاء، 20 فبراير 2019 07:30 م
اعتقال قضاة فى ليتوانيا يشتبه فى تورطهم بقضايا فساد عناصر من الشرطة فى ليتوانيا
فيلنيوس /أ ش أ/
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أعلن مسؤول ليتوانى، اعتقال 26 شخصاً من بينهم 8 قضاة بمحاكم مختلفة فى البلاد، يشتبه فى تورطهم بقضايا فساد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن المعتقلين يُشتبه فى تورطهم بقضايا رشوة واسعة واستغلال النفوذ والسلطات فى النظام القضائي.

وأوضحت الشبكة أن من بين القضايا هو امتلاك أحد المشتبه بهم عقاراً فى جنوب البلاد والتى قال الادعاء العام بليتوانيا إنه بُنى بشكل غير قانوني، إلا أن أحد القضاة رفض هذا الادعاء، مما دعا وكالة مكافحة الفساد فى البلاد بفتح تحقيق فى النظام القضائى للبلاد.

 


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