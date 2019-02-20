اعترافات تشكيل عصابى سرق 126 ألف جنيه من سيارة بالتجمع

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال تشكيل عصابى سرق 126 ألف جنيه من سيارة مهندس بمنطقة التجمع.

واعترف المتهمون لجهات التحقيق بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المبلغ المالى من المجنى عليه، وذلك عن طريق التتبع وأسلوب كسر زجاج السيارة.

وأضاف المتهمون بتخلصهم من باقى المتعلقات المستولى عليها بإلقائها أعلى الطريق الدائرى، واعترفوا بأن السيارة المضبوطة معهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

من جانبها أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجح رجال مباحث قسم التجمع الخامس، فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى وبعض المتعلقات من داخل سيارة حال توقفها أسفل أحد العقارات.