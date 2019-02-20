اعترافات بائع باعتدائه على أفراد شرطة: عندى فرشة شرابات وكل يوم يمشونى

كتب على عبد الرحمن

اعترف بائع بتفاصيل اعتدائه على أفراد شرطة من قوة تأمين مديرية أمن القاهرة، قائلا: "عندى فرشة ببيع عليها شرابات وكل يوم يضايقونى ويمشونى، ولما شوفت أمناء الشرطة قلت انتقم منهم".

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن قوات مديرية أمن القاهرة، من ضبط "خ.م" 27 سنة بائع، حال اعتدائه بسلاح أبيض "سكين" على قوات تأمين مبنى مديرية أمن القاهرة القديم، بجوار محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق.

وتبين إصابة أحد الأفراد بجرح سطحى بعد أن ضربه المتهم بمقبض السكين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت نيابة جنوب القاهرة الكلية لمباشرة التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، جددها قاضى المعارضات 15 يوما.