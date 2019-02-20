video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر العام لسوق دبى بنسبة 2.58% بختام التعاملات مدفوعا بأسهم إعمار

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:35 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق دبى بنسبة 2.58% بختام التعاملات مدفوعا بأسهم إعمار بورصة دبى - صورة أرشيفية
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.58% رابحا عدد 66.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2632.08 نقطة.   
  
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 188.3 مليون سهم محققة ما قيمته 343.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3953 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 23 سهما، فيما انخفض 6 أسهم، واستقر سهمين.
 
وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 5.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.43%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم إعمار العقارية بنسبة 6.24%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 6.13%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.64%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.68%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود جماعى للقطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة دبى

سوق دبى المالى

دبى

اسهم اعمار




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة