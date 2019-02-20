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حملة لازالة مبالة متهالكة وغير مستخدمة بحرم المتحف اليونانى

إحالة مدير مدرسة أبى بكر الصديق بشرق الإسكندرية للتحقيق

الأربعاء، 20 فبراير 2019 07:47 م
إحالة مدير مدرسة أبى بكر الصديق بشرق الإسكندرية للتحقيق مدرسة - ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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أحال مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم مدير مدرسة أبى بكر الصديق الابتدائية بإدارة شرق التعليمية للتحقيق، وذلك للقصور فى أداء واجباته الوظيفية وعدم انتظام العملية التعليمية. 

وأصدر العجمى، قراره بعد جولته التفقدية اليوم بذات المدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية وأصدر تعليماته بتكثيف المتابعة على المدرسة لإزالة السلبيات وجوانب القصور الموجودة بالمدرسة.

فيما قام اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة ومصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس أحمد عبد الكريم مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالإسكندرية والدكتور سامى فضل مدير عام إدارة المنتزه بمتابعة أزمة مدرسة ابن خلدون الإعدادية للبنين بإدارة المنتزه ، وذلك لوجود هبوط فى أحد المبانى الخلفية للمدرسة وتصدع بإحدى العمارات المجاور. 

 وتم اتخاذ إجراءات احترازية بإخلاء المدرسة وتسكينهم بمدرسة السيدة نفيسة لحين صدور تقرير اللجنة الهندسية المتخصصة والمشكلة من قبل رئيس الحى لاتخاذ القرار المناسب وفق التقرير إما باستمرار التلاميذ بمدرسة السيدة نفسية أو عودتهم لمدرستهم الأصلية.

من ناحية أخرى،  شن حى وسط الاسكندرية حملة ازالة مكبرة و ذلك تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية بحصر وتفعيل قرارات الازالة التى لم يتم تنفيذها بنطاق كل حى، وتحت اشراف بهية عبد الفتاح رئيس حى وسط، وبالتعاون مع وزارة الدولة للآثار منطقة اثار الإسكندرية 

و قد شن حى وسط اليوم حملة ازالة بقيادة سامية توفيق سكرتير عام الحى رئيس لجنة الازالة وذلك لتنفيذ قرار الازالة رقم 779/563 لسنة 2005 و الذى يقضى بإزالة مبالة متهالكة غير مستخدمة، أصبحت وكرا لتجمع الأشقياء، وتقع بأرض تابعة للآثار، وتشويه المظهر الحضارى والجمالى بمنطقة انشاء المتحف الرومانى الجديد 

 



 

 


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