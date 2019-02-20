أمن الإسكندرية يضبط مالك محل جزارة لحيازته 1440 كيلو لحوم غير صالحة

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق وأسفرت عن ضبط مالك محل جزارة وثلاجة (غير مرخصة) لتجارة اللحوم، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,440 طن "لحوم مُجمدة– قلوب مُجمدة")، غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ الصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط مالك مطعم (غير مرخص) للوجبات الجاهزة، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( واحد طن "لحوم – دواجن") غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعة، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لتجهيزها وطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.