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أستراليا تدعو مواطنيها للإدلاء بأية معلومات حول اختفاء سائحين شمال سيدنى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:54 ص
أستراليا تدعو مواطنيها للإدلاء بأية معلومات حول اختفاء سائحين شمال سيدنى الشرطة الأسترالية ـ صورة أرشيفية
سيدنى(أ ش أ)
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دعت الشرطة الأسترالية المواطنين للإدلاء بأية معلومات حول اختفاء سائحين اثنين أحدهما فرنسي منذ أمس الأول الاثنين، في محاولة للعثور عليهما على أراضيها.

وذكرت اذاعة "فرانس أنفو" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على السيارة التي استأجرها "إرووان فيريو" (21 عاما) وصديقه "هوجو بالمر" (20 عاما) في موقف للسيارات في شاطئ "شيلى" فى "بورت ماكوارى" بشمال العاصمة الاسترالية "سيدنى" حيث ضربت أمواج عاتية هذا الشاطئ.

من جانبها، قالت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" الاسترالية في بيان إنه تم العثور على المتعلقات الشخصية وأوراق هوية السائحين داخل السيارة.. مضيفة أنها أجرت عمليات بحث عنهما في الأرض وفي البحر ولكنها لم تعثر عن أي علامة تفيد أنهما مفقودان.

واعلنت السلطات الاسترالية أن عمليات التفتيش الجوية والبحرية توقفت لكنها ستستمر على الساحل خلال الأيام القليلة القادمة.

 


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سيدنى

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