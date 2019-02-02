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وزيرة التخطيط تبدأ صباح الغد جولة تفقدية لمحافظة الوادى الجديد

السبت، 02 فبراير 2019 11:12 م
وزيرة التخطيط تبدأ صباح الغد جولة تفقدية لمحافظة الوادى الجديد هالة السيعد
كتب مصطفى عبد التواب
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تصل  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى غداً إلى مطار الخارجة لبداية جولتها التفقدية لمحافظة الوادى الجديد لزيارة عدد من مشروعات المحافظة، حيث من المقرر أن تبدأ وزيرة التخطيط جولتها بزيارة مشروع الاستزراع السمكى والصوب الزراعية لتتجه بعدها إلى زيارة لمشروع القرى النموذجية بالتعاون بين وزارة التخطيط وبنك مصر والأهلى.

وتتابع هالة السعيد جولتها بتفقد منشآت جامعة الوادى الجديد لتتفقد بعدها معرض الصناعات الحرفية بمبنى ديوان عام المحافظة ثم مشروع الطاقة الشمسية بالديوان.

وتشهد هالة السعيد ضمن برنامج الجولة التفقدية عرض استخدامات الخطة الاستثمارية والإنجازات والمصاعب كما تتفقد وزيرة التخطيط مبنى المركز التكنولوجى بالخارجة لتشهد افتتاح مراكز تكنولوجية الداخلة وبلاط وباريس والفرافرة عبر الفيديو كونفرس.

ويتضمن برنامج الجولة زيارة المرحلة الثانية من مشروع تطوير مستشفى الخارجة العام ومشروع فوسفات مصر لتتجه بعدها لتفقد عدد من المصانع منها مصنع الملابس الجاهزة ومصنع الخزف والفخار.

 


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الوادى الجديد

هالة السعيد

وزيرة التخطيط




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