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ننشر أسعار صرف العملات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها

السبت، 02 فبراير 2019 02:10 م
ننشر أسعار صرف العملات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها محمد معيط وزير المالية
كتب - أحمد يعقوب
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اليوم السابع بلس
 
 
ينشر "اليوم السابع" نص منشور الأسعار رقم 2 لسنة 2019 الصادر عن الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، وذلك بخصوص أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017  بتاريخ 15 فبراير 2017.
 
 
 
ويتضمن القرار موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية، وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق .
 
 
وتم خفض سعر الدولار الجمركى من 17.97 جنيه فى شهر يناير الماضى إلى  17.7014 جنيه فى شهر فبراير 2019 للسلع غير الأساسية.
صرف العملات
صرف العملات

 

 

عملات أمام الدولار الجمركى
عملات أمام الدولار الجمركى

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

كثره اللعب فى اسعار العمله..صعودا وهبوطا.....يربك الاسواق الماليه.... والاستقرار الاقتصادى

😎..ناهيك عن  انفلات اسعار السلع كافه ف الاسواق..وخاصه المستورد منها

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